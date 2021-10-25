Компания Rockstar Games опубликовала трейлер игры Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Пользователи сети обнаружили изменения, которые вызвали волну обсуждений.

Как оказалось, на одном из кадров короткого ролика показали Фила Кэссиди из Grand Theft Auto: Vice City, который занимается торговлей оружия в виртуальном мире. И хотя в трейлере его показали на мгновенье, он одет в черную футболку с изображением черепа, однако в оригинале на одежде был другой рисунок — флаг Конфедерации.

Некоторые пользователи форума Reddit сочли это за цензуру и осудили. К тому же, сама серия GTA всегда иронично показывала острые проблемы не только США, но и всего мира. Благодаря такому повествованию игре и удалось заслужить признание среди многомиллионной армии фанатов.

Напомним, что в сборку входят ремастеры легендарных игр, которые показали публику более 15 лет назад — GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Компания улучшила графику, но оставила без изменений игровой процесс — в компании Rockstar хотят, чтобы молодое поколение геймеров также оценили игры, которые заметно устарели визуально.

Причин для замены флага Конфедерации на череп несколько — после смерти Джоржда Флойда в США начались массовые протесты. Именно тогда и начали приписывать флаг Конфедеративных Штатов Америки к расистским символам.

Напомним, что выход обновленной трилогии запланирован на 11 ноября 2021 года.