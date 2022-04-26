Будущие смартфоны в линейке iPhone 14 будут отличаться между собой не только размерами, но и камерами с чипсетами. Об этом рассказал инсайдер Марк Гурман, который постоянно делится достоверными слухами.

Модели iPhone 14 Pro и Pro Max получат 48-мегапиксельную камеру, в то время как остальные смартфоны унаследуют 12-мегапиксельные датчики от iPhone 13. Apple хочет увеличить отличие моделей обычной версии от Pro-моделей.

Аналогично обстоит вопрос и с начинкой. Топовые версии получат новый чипсет собственного производства компании A16, в то время как базовые модели оснастят прошлогодним A15, который сейчас используется в iPhone 13 и бюджетнике SE 2022 года.

На это решение также мог повлиять дефицит микрочипов, с которым столкнулись все производители электроники, и даже автомобильные компании.

Дизайн новинок практически не изменятся — топовые версии вместо выреза на экране получат отверстия под технологию TrueDepth. На поддержку спутниковой связи рассчитывать не стоит — Apple все еще работает над ней.

Впрочем, украинцы уже имеют доступ к спутниковому интернету от Илона Маска. Чтобы подключиться к Starlink, нужен терминал и приложение на смартфоне.

Что касается цен — новая в линейке модель iPhone 14 Max будет на $200 дешевле топовой iPhone 14 Pro Max. Разница между ними будет в камере и чипсете. iPhone 14 может стартовать на рынке с ценником от $800.