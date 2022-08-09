Социальная сеть Instagram удалила аккаунт Ассоциации семей защитников Азовстали. На ней родные защитников Мариуполя сообщали обо всем, что происходит с военными, которые были вынуждены сдаться в плен российским оккупантам.

Так, теперь в сети написано, что эта страница недоступна. Там было более 33 тыс. подписчиков.

— Ссылка, по которой вы перешли, возможно, повреждена или страница удалена, — такая надпись появляется при попытке зайти на аккаунт.

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В Telegram-канале Ассоциации семей защитников Азовстали уже отреагировали на такое решение Instagram, отметив, что они возмущены и разочарованы.

— Instagram и компания Meta в целом давно демонстрируют свою неприязнь к теме войны в Украине и украинским защитникам, в частности к героям полка Азов, годами подвергавшихся самым абсурдным ограничениям со стороны этой соцсети. Сегодня эти ограничения коснулись и родных воинов, ожидающих их из плена террористической России, — говорится в сообщении.

Ассоциация семей защитников Азовстали уже подала апелляцию по этому решению. Также они обратились в Министерство цифровой трансформации Украины с просьбой оказать содействие в разблокировании аккаунта.