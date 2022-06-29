Социальная сеть Instagram заблокировала хештег о преступлениях России в Украине. Речь идет о #russiaisaterroriststate.

После ракетного удара российскими оккупантами по ТЦ Амстор в Кременчуге президент Украины Владимир Зеленский обратился в ООН с предложением назвать Россию государством-террористом.

Пользователи сети поддержали такое решение и начали активно распространять хештег #russiaisaterroriststate, который показывает все зверства, которые творят российские оккупанты в нашей стране. Однако в русскоязычной и англоязычной версиях публикации с ним соцсеть скрыла.

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— Этот хештег скрыт. Доступность публикаций с хештегом #russiaisaterroriststate ограничена, поскольку мы получили от сообщества жалобы на то, что некоторый контент может не соответствовать правилам сообщества Instagram, — говорится в сообщении.

Нельзя найти хештег и в украинской версии.

Ранее Instagram уже блокировал хештеги о зверствах России в Буче — #Bucha и #BuchaMassacre.