Соціальна мережа Instagram видалила акаунт Асоціації сімей захисників Азовсталі. В ньому рідні захисників Маріуполя повідомляли все, що відбувається з військовими, які були змушені здатися в полон російським окупантам.

Так, нині у мережі написано, що ця сторінка недоступна. Там було понад 33 тис. підписників.

– Посилання, по якому ви перейшли, можливо пошкоджено чи сторінку видалено, – такий напис з’являється при спробі зайти на акаунт.

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У Telegram-каналі Асоціації сімей захисників Азовсталі вже відреагували на таке рішення Instagram, зазначивши, що вони обурені та розчаровані.

– Instagram і компанія Meta в цілому давно демонструють свою неприязнь до теми війни в Україні та українських захисників, зокрема до героїв полку Азов, які роками зазнавали найабсурдніших обмежень з боку цієї соцмережі. Сьогодні ці обмеження торкнулися і рідних воїнів, які чекають на них із полону терористичної Росії, – йдеться в повідомленні.

Асоціація сімей захисників Азовсталі вже подала апеляцію щодо цього рішення. Також вони звернулися до Міністерства цифрової трансформації України з проханням сприяти розблокуванню акаунта.