Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск, который купил Twitter, анонсировал в соцсети создание специального совета по модерации контента.

То есть — предприниматель намерен создать совет, который будет отвечать за цензуру. Об этом Илон написал в своем аккаунте Twitter.

— Twitter сформирует совет по модерации контента с самыми разными точками зрения. До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений по содержанию или восстановлению аккаунта, — отметил миллиардер.

To be super clear, we have not yet made any changes to Twitter’s content moderation policies https://t.co/k4guTsXOIu Сейчас смотрят — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2022

Позже Маск добавил, что еще не внесены никакие изменения в политику модерации контента Twitter.

В пятницу, 28 октября, Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter на $44 млрд. Первое, что сделал миллиардер после этого — уволил нескольких топ-менеджеров.