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Илон Маск создаст в Twitter совет по модерации контента

29 октября 2022, 11:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск, который купил Twitter, анонсировал в соцсети создание специального совета по модерации контента.

То есть — предприниматель намерен создать совет, который будет отвечать за цензуру. Об этом Илон написал в своем аккаунте Twitter.

— Twitter сформирует совет по модерации контента с самыми разными точками зрения. До созыва этого совета не будет приниматься никаких важных решений по содержанию или восстановлению аккаунта, — отметил миллиардер.

Позже Маск добавил, что еще не внесены никакие изменения в политику модерации контента Twitter.

В пятницу, 28 октября, Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter на $44 млрд. Первое, что сделал миллиардер после этого — уволил нескольких  топ-менеджеров.

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