Американський мільярдер та засновник компанії SpaceX Ілон Маск, який купив Twitter, анонсував у соцмережі створення спеціальної ради з модерації контенту.

Тобто – підприємець має намір створити раду, яка відповідатиме за цензуру. Про це Ілон написав у своєму акаунті Twitter.

– Twitter сформує раду з модерації контенту з різними точками зору. До скликання цієї ради не ухвалюватиметься жодних важливих рішень щодо утримання чи відновлення акаунту, – зазначив мільярдер.

To be super clear, we have not yet made any changes to Twitter’s content moderation policies https://t.co/k4guTsXOIu Зараз дивляться — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2022

Згодом Маск додав, що ще не внесено жодних змін до політики модерації контенту Twitter.

У п’ятницю, 28 жовтня, Ілон Маск закрив операцію з купівлі Twitter на $44 млрд. Перше, що зробив мільярдер після цього – звільнив кількох топменеджерів.