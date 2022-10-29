Американський мільярдер та засновник компанії SpaceX Ілон Маск, який купив Twitter, анонсував у соцмережі створення спеціальної ради з модерації контенту.
Тобто – підприємець має намір створити раду, яка відповідатиме за цензуру. Про це Ілон написав у своєму акаунті Twitter.
– Twitter сформує раду з модерації контенту з різними точками зору. До скликання цієї ради не ухвалюватиметься жодних важливих рішень щодо утримання чи відновлення акаунту, – зазначив мільярдер.
To be super clear, we have not yet made any changes to Twitter’s content moderation policies https://t.co/k4guTsXOIuЗараз дивляться
— Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2022
Згодом Маск додав, що ще не внесено жодних змін до політики модерації контенту Twitter.
У п’ятницю, 28 жовтня, Ілон Маск закрив операцію з купівлі Twitter на $44 млрд. Перше, що зробив мільярдер після цього – звільнив кількох топменеджерів.