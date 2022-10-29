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Інтернет

Ілон Маск створить у Twitter раду з модерації контенту

29 Жовтня 2022, 11:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Американський мільярдер та засновник компанії SpaceX Ілон Маск, який купив Twitter, анонсував у соцмережі створення спеціальної ради з модерації контенту.

Тобто – підприємець має намір створити раду, яка відповідатиме за цензуру. Про це Ілон написав у своєму акаунті Twitter.

– Twitter сформує раду з модерації контенту з різними точками зору. До скликання цієї ради не ухвалюватиметься жодних важливих рішень щодо утримання чи відновлення акаунту, – зазначив мільярдер.

Згодом Маск додав, що ще не внесено жодних змін до політики модерації контенту Twitter.

У п’ятницю, 28 жовтня, Ілон Маск закрив операцію з купівлі Twitter на $44 млрд. Перше, що зробив мільярдер після цього – звільнив кількох топменеджерів.

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