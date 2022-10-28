Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter и уволил топ-менеджеров

Илон Маск официально завершил сделку по покупке компании Twitter на $44 млрд. Первым решением миллиардера стало увольнение нескольких топ-менеджеров.
По данным СМИ, Маск уволил генерального директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала, главу юридического отдела Виджая Гадде и юрисконсульта Шона Эджета. Все топ-менеджеры получили компенсацию, общая сумма которой составила $88 млн.
Предполагается, что в ближайшие месяцы гендиректором компании будет сам Маск.
Сам Илон Маск объяснил покупку компании Twitter необходимостью для будущей цивилизации иметь “общую цифровую платформу, на которой можно обсуждать широкий спектр мнений в здоровой манере, не прибегая к жестокости”.
По мнению миллиардера, в погоне за доходами СМИ подогревают крайности, и не дают возможности для диалога. Он также пообещал оставить Twitter “гостеприимным для всех”.
Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS
— Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022
Позже он оставил в своем аккаунте сообщение “Птица освобождена”.
the bird is freed
— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022
Сделка по приобретению Twitter должна была быть закрыта до пятницы, 28 октября, иначе Илона Маска ждал суд, в котором его шансы на победу оценивали низко.