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Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter и уволил топ-менеджеров

28 октября 2022, 11:55
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Илон Маск официально завершил сделку по покупке компании Twitter на $44 млрд. Первым решением миллиардера стало увольнение нескольких топ-менеджеров.

По данным СМИ, Маск уволил генерального директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала, главу юридического отдела Виджая Гадде и юрисконсульта Шона Эджета. Все топ-менеджеры получили компенсацию, общая сумма которой составила $88 млн.

Предполагается, что в ближайшие месяцы гендиректором компании будет сам Маск.

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Сам Илон Маск объяснил покупку компании Twitter необходимостью для будущей цивилизации иметь “общую цифровую платформу, на которой можно обсуждать широкий спектр мнений в здоровой манере, не прибегая к жестокости”.

По мнению миллиардера, в погоне за доходами СМИ подогревают крайности, и не дают возможности для диалога. Он также пообещал оставить Twitter “гостеприимным для всех”.

Позже он оставил в своем аккаунте сообщение “Птица освобождена”.

Сделка по приобретению Twitter должна была быть закрыта до пятницы, 28 октября, иначе Илона Маска ждал суд, в котором его шансы на победу оценивали низко.

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