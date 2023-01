Илон Маск вернет в Twitter политическую рекламу. Миллиардер снимет запрет в соцсети, который действовал с 2019 года.

Это необходимо для дополнительного заработка, чтобы Twitter и дальше оставался на плаву после краха прибыли осенью 2022 года.

Нововведениями поделился глава компании Маск.

Moving forward, we will align our advertising policy with that of TV and other media outlets. As with all policy changes, we will first ensure that our approach to reviewing and approving content protects people on Twitter. We’ll share more details as this work progresses.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 3, 2023