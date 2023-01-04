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Деньги не пахнут: Илон Маск вернет в Twitter политическую рекламу

4 января 2023, 14:23
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Илон Маск вернет в Twitter политическую рекламу. Миллиардер снимет запрет в соцсети, который действовал с 2019 года.

Это необходимо для дополнительного заработка, чтобы Twitter и дальше оставался на плаву после краха прибыли осенью 2022 года.

Нововведениями поделился глава компании Маск.

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— Двигаясь вперед, мы приведем нашу рекламную политику в соответствие с видением ТВ и других СМИ, — сообщается в аккаунте Twitter Safety.

Примечательно, что политическая реклама в США строго регулируется Федеральной комиссией по связи. 

Ранее запрет на подобную рекламу ввел бывший гендиректор и соучредитель Twitter Джек Дорси. Он считай, что ту или иную политическую поддержку нужно заслужить, а не купить. Дорси считал, что подобный маркетинговый ход мог создать значительные последствия, к которым сегодняшняя демократическая инфраструктура не готова.

Известно, что политическая реклама — это огромные деньги. В 2022 году этот маркетинговый год со всех кампаний в США обошелся в $3 млрд. 

Что касается Маска, то он пошел на этот шаг ради дополнительного заработка, чтобы компания и дальше могла функционировать. С момента приобретения Twitter за $44 млрд глава Tesla сделал много неоднозначных решений. Так, он уволил более 50% сотрудников компании, разбанил Трампа и Уэста, а также ввел синюю галочку верификации для обычных пользователей.

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