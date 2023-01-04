Илон Маск вернет в Twitter политическую рекламу. Миллиардер снимет запрет в соцсети, который действовал с 2019 года.

Это необходимо для дополнительного заработка, чтобы Twitter и дальше оставался на плаву после краха прибыли осенью 2022 года.

Нововведениями поделился глава компании Маск.

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— Двигаясь вперед, мы приведем нашу рекламную политику в соответствие с видением ТВ и других СМИ, — сообщается в аккаунте Twitter Safety.

Moving forward, we will align our advertising policy with that of TV and other media outlets. As with all policy changes, we will first ensure that our approach to reviewing and approving content protects people on Twitter. We’ll share more details as this work progresses. — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 3, 2023

Примечательно, что политическая реклама в США строго регулируется Федеральной комиссией по связи.

Ранее запрет на подобную рекламу ввел бывший гендиректор и соучредитель Twitter Джек Дорси. Он считай, что ту или иную политическую поддержку нужно заслужить, а не купить. Дорси считал, что подобный маркетинговый ход мог создать значительные последствия, к которым сегодняшняя демократическая инфраструктура не готова.

Известно, что политическая реклама — это огромные деньги. В 2022 году этот маркетинговый год со всех кампаний в США обошелся в $3 млрд.

Что касается Маска, то он пошел на этот шаг ради дополнительного заработка, чтобы компания и дальше могла функционировать. С момента приобретения Twitter за $44 млрд глава Tesla сделал много неоднозначных решений. Так, он уволил более 50% сотрудников компании, разбанил Трампа и Уэста, а также ввел синюю галочку верификации для обычных пользователей.