В сервисе Xbox появятся украинские аккаунты, а у консолей будет доступным украинский язык. Компания Microsoft также будет сотрудничать с украинским правительством, чтобы документировать военные преступления РФ.

Об изменениях завил глава Минцифры Михаил Федоров. По его словам, он об этом договорился на встрече с президентом Microsoft Брэдом Смитом. Компания также поможет в цифровом плане Украине восстановиться.

— С Microsoft мы сотрудничаем уже давно, и они активно поддерживают Украину во время войны. Компания стала одной из первых, которая приостановила продажу продуктов и услуг в России. Microsoft также предоставила бесплатные облачные сервисы для Украины до конца 2022 года, — заявил Федоров в Telegram.

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, компания предоставила помощь нашей стране на $242 млн.

Сейчас смотрят

Что касается игровых консолей Xbox — украинский интерфейс можно считать огромным шагом для нашей страны. Вполне возможно, что следующие крупные игры и проекты получат как интерфейс на украинском, так и озвучку. Игровые приставки Xbox являются одними из самых популярных консолей, и составляют сильную конкуренцию компании Sony, которая выпускает PlayStation.

Не только Microsoft помогает украинцам в этой нелегкой войне — компания Google оставила жителей РФ без платных приложений и подписок на услуги. Это сделало огромное количество приложений бесполезными на территории России.