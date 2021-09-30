Эксперты по мобильной безопасности Zimperium заявили о массовом распространении вредоносного кода GriftHorse среди Android-смартфонов. Вирус ворует деньги более 10 млн пользователей ежедневно.

GriftHorse маскируется под приложения в Google Play, и после попадания на устройства тайно подписывает жертв на премиальные мобильные сервисы.

Специалисты по кибербезопасности обнаружил более 130 приложений с вирусом, которые распространяются как через Google Play, так и через сторонние магазины. По словам исследователей, некоторые из них имеют даже базовую функциональность для маскировки.

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Те, кто загружают GriftHorse на смартфон, получают уведомления о якобы выигрыше в лотереи. При переходе по ссылке пользователь подписывается на платные услуги.

Вирус впервые появился в сети в ноябре 2020 года, и по данным экспертов, общая сумма украденного может достигать сотен миллионов евро. Каждая жертва платит более $40 в месяц.

Компания Google уже удалила приложения с вредоносным кодом, пользователям также рекомендуется сбросить настройки смартфона до системных, или воспользоваться антивирусными программами.

Эксперты рекомендуют скачивать только проверенные приложения из сертифицированного магазина Google Play.

В сентябре компания Apple выпустила обновление для операционных систем iOS. Оно связанно с безопасностью и рекомендовано для установки всем пользователям. Вирус под названием Pegasus распространялся с помощью iMessage и не требовал никаких переходов или нажатий на ссылки от пользователей.