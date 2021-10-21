Культова гра God of War від Sony з’явиться на ПК. Сторінка з проектом вже доступна у магазині Steam.

– Ми дуже раді повідомити, що God of War (2018) вийде на ПК 14 січня 2022 року! – повідомила старший менеджер по спільноті Sony Santa Monica Studio Грейс Орладі.

За даними компанії на серпень 2021 року, кількість копій гри на PlayStation 4 досягла позначки в 19,5 млн одиниць. Проект був доступним тільки на консолях Sony PlayStation як ексклюзив, величезна кількість ПК-геймерів і власників Xbox не могли оцінити популярну гру.

Сам по собі проект оцінили не тільки гравці — на сайті Metacritic красується оцінка в 94/100 від 118 критиків.

З переходом на нову платформу розробники пообіцяли деякі поліпшення — покращену графіку, зображення картинки в 4K-форматі, управління частотою кадрів і тонкіші налаштування графіки, включаючи зображення тіней вищої якості. Гра буде підтримувати як геймпади, так і клавіатури та мишки.

Не тільки God of War стане доступною на комп’ютерах — інші ексклюзиви також з’являться на новій платформі – Horizon Zero Dawn і Uncharted 4.

Гра вже доступна для попереднього замовлення українським геймерам за ціною у 1 199 грн. Системних вимог поки немає, але у 2022 році на PlayStation 5 з’явиться продовження культової серії – God of War: Ragnarok.