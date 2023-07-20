В Instagram пользователи в большей степени пользуются именно сториз. Однако этот функционал социальной сети отличается от публикаций, в частности механизмом репостов. Ттам больше ограничений, однако они призваны сохранить большую конфиденциальность автора, что также хорошо.

Как делать репосты сториз в Instagram, а также какие ограничения существуют — разбирались Факты Life.

Как делать репосты сториз в Instagram

Открываем интересующую нас сториз. Нажимаем на самолетик, который внизу справа. Далее следует выбрать пользователя, которому вы хотите отправить сториз в личные сообщения.

Также сториз можно расшерить и в другие соцсети, личным сообщением. Однако помните, что ваш товарищ получит ссылку на сториз, а не картинку или видео.

Еще одно ограничение касается функционала Близкие друзья в Instagram.

Например, кто-то из пользователей запостил скрытую сториз, которую могут видеть только его близкие друзья. Этот список пользователь формулирует самостоятельно. Если вы попали в такой список, то посмотреть можете. Однако если вы захотите сделать ее репост, ничего не получится, ведь там просто отсутствует такой функционал.

Другой вариант – создать скриншот такой сториз, но заметьте, что сделать это тайно не получится, потому что автор сразу получит оповещение.

Однако если кто-то отметил в сториз именно вас, то вы можете ее опубликовать ее и в своем профиле. Если вам пришло уведомление, что кто-то из пользователей вас отметил на сториз, то нажимаем на него и переходим к публикации. Внизу будет функционал Дополнить сториз.

Тычете на него, и сториз, где вас отметили, высвечивается уже в вашем функционале сториз. Вы можете менять размер, добавлять надписи, наклейки, фотографии и т. д. Затем публикуете ее как обычную свою сториз, и ее уже видят ваши фолловеры.