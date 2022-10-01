Американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace, 1 октября, впервые успешно запустила ракету Alpha в космос. Ее разработал украинец Максим Поляков.

Ракета Alpha Flight 2 стартовала с базы Космических войск США Ванденберг, штат Калифорния, в 10:01 по киевскому времени. Об этом сообщается в Twitter Firefly Aerospace. Полет транслировался в прямом эфире.

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Запуск ракеты должен был состоятся 30 сентября. Была запущена трансляция и подготовлены двигатели, однако в последний момент процесс свернулся из-за работавшей системе аварийного прерывания после зажигания.

Ракету компании Firefly Aerospace запускали еще в 2021 году. Тогда после нескольких минут полета она взорвалась, но не самопроизвольно. Ее полет был прерван из Центра управления Space Launch Delta 30 из-за аномалии в соответствии с протоколами безопасности полетов.

Детальнее о том, что известно о ракете Alpha от Firefly Aerospace — читайте на Фактах ICTV.