Американська аерокосмічна компанія Firefly Aerospace, 1 жовтня, вперше успішно запустила ракету Alpha в космос. Її розробив українець Максим Поляков.

Ракета Alpha Flight 2 стартувала з бази Космічних військ США Ванденберг, штат Каліфорнія, о 10:01 штат Каліфорнія. Про це повідомляється в Twitter Firefly Aerospace. Політ транслювався в прямому ефірі.

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Запуск ракети повинен був відбутися 30 вересня. Була запущена трансляція і підготовлені двигуни, проте в останній момент процес згорнувся через те, що працювала система аварійного переривання після запалювання.

Ракету компании Firefly Aerospace запускали ще в 2021 році. Тоді після декількох хвилин польоту вона вибухнула, але не мимовільно. Її політ був перерваний з Центру управління Space Launch Delta 30 через аномалії відповідно до протоколів безпеки польотів.

Детальніше про те, що відомо про ракету Альфа від Firefly Aerospace – читайте на Фактах ICTV.