Сегодня, 18 октября, американская корпорация Apple провела свою вторую осеннюю презентацию. На мероприятии показали немного новинок, среди которых долгожданные AirPods 3 и MacBook Pro.

Детальнее о том, какие продукты представили на второй осенней презентации Apple — далее в материале.

AirPods 3

Наконец-то фанаты беспроводных наушников дождались AirPods 3. Предыдущая модель была представлена более двух лет назад — в 2019 году.

Дизайн AirPods 3 похож на AirPods Pro. Сами наушники имеют форму вкладышей и без силиконовых амбушюр.

Кроме того, новинка компактнее своих предшественников, а ее автономность повысилась на 20%. Улучшилось и звучание, также стала доступна функция Пространственное аудио.

MacBook Pro M1 Pro і M1 MAX

Американская корпорация презентовала новые MacBook Pro на собственных процессорах M1 Pro і M1 MAX, благодаря которым память увеличилась до 32 и 64 ГБ. Более ранние модели работали на Intel и имели 16 ГБ памяти.

Кроме того, новые MacBook Pro доступны в двух версиях:

10-ядерный процессор и 16-ядерный графический чип;

10-ядерный процессор и 32-ядерный графический чип.

Детальнее о характеристике и ценах на MacBook Pro — читайте на Фактах ICTV.