YouTube заблокировал каналы российских СМИ по всей Европе — речь идет о RT и Sputnik. Известно, что эти каналы контролируются государством оккупанта.

В компании объяснили, что на такой шаг пошли в связи с ситуацией на Украине.

— Нашим системам потребуется время, чтобы полностью настроиться. Наши команды продолжают круглосуточно следить за ситуацией, чтобы принимать меры оперативно, — говорится в заявлении представителя YouTube.

Примечательно, что у RT каналов несколько, и все они для аудитории разных языков — доступ заблокировали ко всем страницам с видео. При попытке перехода на каналы, сервис сообщает о недоступности просмотра.

Напомним, что аналогично поступила и компания Марка Цукерберга — корпорация Meta заблокировала доступ к телеканалу RT и информационному агентству Sputnik в Facebook и Instagram. Ограничения касаются ЕС.

В соцсети Twitter также будут помечать твиты СМИ, которые контролируются Россией, у уменьшая их видимость на платформах.

Напомним, что пользователи YouTube могут самостоятельно помочь вести информационную войну с Россией. На нашем сайте есть список каналов с видео, которые сознательно распространяют фейки и информацию. Это может навредить украинским военным. Ознакомиться со списком пропагандистских каналов и инструкцией, как их можно заблокировать — на Фактах ICTV.