Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Интернет

YouTube заблокировал RT и Sputnik в Европе: лишили Россию источников пропаганды

1 марта 2022, 12:52
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
YouTube
Источник: Unsplash

YouTube заблокировал каналы российских СМИ по всей Европе — речь идет о RT и Sputnik. Известно, что эти каналы контролируются государством оккупанта.

В компании объяснили, что на такой шаг пошли в связи с ситуацией на Украине.

— Нашим системам потребуется время, чтобы полностью настроиться. Наши команды продолжают круглосуточно следить за ситуацией, чтобы принимать меры оперативно, — говорится в заявлении представителя YouTube.

Примечательно, что у RT каналов несколько, и все они для аудитории разных языков — доступ заблокировали ко всем страницам с видео. При попытке перехода на каналы, сервис сообщает о недоступности просмотра.

RT 

Напомним, что аналогично поступила и компания Марка Цукерберга — корпорация Meta заблокировала доступ к телеканалу RT и информационному агентству Sputnik в Facebook и Instagram. Ограничения касаются ЕС.

В соцсети Twitter также будут помечать твиты СМИ, которые контролируются Россией, у уменьшая их видимость на платформах.

Напомним, что пользователи YouTube могут самостоятельно помочь вести информационную войну с Россией. На нашем сайте есть список каналов с видео, которые сознательно распространяют фейки и информацию. Это может навредить украинским военным. Ознакомиться со списком пропагандистских каналов и инструкцией, как их можно заблокировать — на Фактах ICTV.

Читайте также:
ТелевизорКина не будет: Warner Bros, Sony Pictures и Disney оставили Россию без фильмов

Источник
Politico
Теги
YouTube
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь