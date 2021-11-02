Соцсеть Facebook приняла фан-страницу Илона Маска с 153 тыс. подписчиков за личную учетную запись главы Tesla. Алгоритмы сервиса и модерация не смогли отличить аккаунт пользователей от настоящей страницы миллиардера. Спустя время она стала недоступной.

Страница никогда не позиционировала себя как официальную — в описании к учетной записи открыто сообщалось, что это фан-страница.

— Маску принадлежит автомобиль Tesla Roadster 0001 компании Tesla Motors. Roadster — спортивный электромобиль на аккумуляторных батареях с пробегом в 220 миль. Это фан-страница, где публикуются его заявления в Twitter и прочих соцсетях, — сообщается на странице.

До закрытия учетной записи, на ней было около 10 публикаций — последняя датировалась 21 октября. На фотографии профиля был снимок Илона Маска.

Стоит отметить, что страницу создали 28 июля 2019 года, и раньше она была фан-клубом футболиста Гэвина Кизито. За время существования учетной записи ее название менялось шесть раз. К тому же известно, что создатели аккаунта проживают в Египте, в то время как Маск в Техасе.

В правилах проверки Facebook сообщается, что компания подтвердила, что страницей управляет компания или личность, которую аккаунт представляет.

Напомним, что у соцсети проблемы не только с проверкой контента, но и со сменой названия. Недавно Марк Цукерберг заявил, что вскоре Facebook переименуют на Meta, но оказалось, что такая торговая марка уже зарегистрирована.