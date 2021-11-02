Соцмережа Facebook прийняла фан-сторінку Ілона Маска зі 153 тис. підписників за особистий обліковий запис глави Tesla. Алгоритми сервісу та модерація не змогли відрізнити акаунт користувачів від справжньої сторінки мільярдера. Через деякий час вона стала недоступною.

Сторінка ніколи не позиціювала себе як офіційну — в описі до облікового запису відкрито повідомлялося, що це фан-сторінка.



– Маску належить автомобіль Tesla Roadster 0001 компанії Tesla Motors. Roadster – спортивний електромобіль на акумуляторних батареях з пробігом 220 миль. Це фан-сторінка, де публікуються його пости з Twitter та інших соцмереж, — повідомляється на сторінці.

До закриття облікового запису на ньому було близько 10 публікацій — остання датувалась 21 жовтня. На фотографії профілю був знімок Ілона Маска.

Сторінку створили 28 липня 2019 року, і раніше вона була фан-клубом футболіста Гевіна Кізіто. За час існування облікового запису її назва змінювалася шість разів. До того ж відомо, що творці акаунту проживають у Єгипті, хоча Маск — у Техасі.

У правилах перевірки Facebook повідомляється, що компанія підтвердила, що сторінкою керує компанія або особа, яку обліковий запис представляє.

Нагадаємо, що у соцмережі проблеми не лише із перевіркою контенту, а й зі зміною назви. Нещодавно Марк Цукерберг заявив, що невдовзі Facebook перейменують на Meta, але виявилося, що така торгова марка вже зареєстрована.