Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг впервые прокомментировал публичные обвинения соцсети, которые основаны на утечке внутренних документов корпорации. Глава компании отметил, что секретные материалы помогают общественности делать ложные обвинения.

— Добросовестная критика помогает нам стать лучше, но в этом случае мы видим попытки исказить представление о Facebook, выборочно основываясь на внутренних документах корпорации, — заявил Цукерберг.

Напомним, что сообщение главы Facebook появились на фоне огромной череды обвинений корпорации. 25 октября 17 зарубежных СМИ опубликовали десятки тысяч страниц внутренних документов компании, которые показали все недостатки соцсети, а также ее влияние на пользователей.

Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген копировала внутренние документы, чтобы показать плохую сторону крупнейшей соцсети в мире. Корпорацию обвинили в разжигании ненависти среди пользователей ради дополнительного заработка, а также в негативном влиянии на подростков.

По мнению Цукерберга, Facebook всегда ищет баланс между “социальной справедливостью и свободой слова, а также между шифрованием данных и помощи правоохранительным органам”.

— Facebook успешно справляется с компромиссами, и я горжусь этим, — заявил Марк.

Глава компании также отметил, что соцсеть не виновата в негативном настрое общественности и нагнетанию обстановки.

— Эти проблемы не связаны в первую очередь с социальными сетями. Что бы ни делал Facebook, мы никогда не решим их самостоятельно. Реальность такова, что если социальные сети не являются основной причиной этих проблем, то они, вероятно, тоже не могут их исправить сами, — добавил Цукерберг.

По словам главы соцсети, Facebook будет и дальше развиваться. Работу сервиса изменят ради молодой аудитории, которая станет целевой спустя некоторое время.