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Звонки и проектор вместо дисплея. Humane показал мобильный гаджет с искусственным интеллектом

21 апреля 2023, 18:47
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
стартап Humane

Бывшие сотрудники Apple Имран Чаудри и Бетани Бонджорно продемонстрировали портативный гаджет-ассистент c функциями искусственного интеллекта и проекционным экраном. Разработку стартапа Humane показали на конференции TED.

Новое устройство работает под управлением Android и, вероятно, на чипе Qualcomm (Snapdragon).

Гаджет проектирует изображение на поверхности и работает независимо от смартфона. Чтобы активировать его, достаточно постучать и затем отдавать голосовые команды. Кроме того, устройство поддерживает команды жестами.

Камера позволяет гаджету распознавать окружающие объекты. Например, можно спросить устройство, соответствует ли определенный продукт в магазине требованиям владельца.

— Он взаимодействует с миром так же, как вы взаимодействуете с миром, слышит то, что слышите, видит то, что видите, но в то же время в первую очередь обеспечивает конфиденциальность, безопасность и полностью исчезает на заднем плане вашей жизни, — говорит Чаудри.

Функционал гаджета разработан с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Информации о сроках выхода продукта Humane на рынок нет, однако стартап уже привлек $230 млн.

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Источник
Axios
Теги
Apple Штучний інтелект
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