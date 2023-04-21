Бывшие сотрудники Apple Имран Чаудри и Бетани Бонджорно продемонстрировали портативный гаджет-ассистент c функциями искусственного интеллекта и проекционным экраном. Разработку стартапа Humane показали на конференции TED.

Новое устройство работает под управлением Android и, вероятно, на чипе Qualcomm (Snapdragon).

Гаджет проектирует изображение на поверхности и работает независимо от смартфона. Чтобы активировать его, достаточно постучать и затем отдавать голосовые команды. Кроме того, устройство поддерживает команды жестами.

I obtained a video of @Humane ‘s AI-powered wearable projector in action (clipped from a video @zarifali9 sent me of the #TED2023 by @imranchaudhri) This looks insaneee! pic.twitter.com/DDOfTMCxH5 — Ray Wong (@raywongy) April 21, 2023

Камера позволяет гаджету распознавать окружающие объекты. Например, можно спросить устройство, соответствует ли определенный продукт в магазине требованиям владельца.

— Он взаимодействует с миром так же, как вы взаимодействуете с миром, слышит то, что слышите, видит то, что видите, но в то же время в первую очередь обеспечивает конфиденциальность, безопасность и полностью исчезает на заднем плане вашей жизни, — говорит Чаудри.

Функционал гаджета разработан с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Информации о сроках выхода продукта Humane на рынок нет, однако стартап уже привлек $230 млн.