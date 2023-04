Колишні співробітники Apple Імран Чаудрі та Бетані Бонджорно продемонстрували портативний гаджет-асистент із функціями штучного інтелекту та проєкційним екраном. Розробку стартапу Humane показали на конференції TED.

Новий пристрій працює під управлінням Android і, ймовірно, на чипі Qualcomm (Snapdragon).

Гаджет проєктує зображення на поверхні та працює незалежно від смартфона. Щоб активувати, достатньо постукати по ньому і потім віддавати голосові команди. Крім того, пристрій підтримує команди жестами.

I obtained a video of @Humane ‘s AI-powered wearable projector in action (clipped from a video @zarifali9 sent me of the #TED2023 by @imranchaudhri)

