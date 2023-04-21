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Дзвінки та проєктор замість дисплея. Humane показав мобільний гаджет зі штучним інтелектом

21 Квітня 2023, 18:47
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
стартап Humane

Колишні співробітники Apple Імран Чаудрі та Бетані Бонджорно продемонстрували портативний гаджет-асистент із функціями штучного інтелекту та проєкційним екраном. Розробку стартапу Humane показали на конференції TED.

Новий пристрій працює під управлінням Android і, ймовірно, на чипі Qualcomm (Snapdragon).

Гаджет проєктує зображення на поверхні та працює незалежно від смартфона. Щоб активувати, достатньо постукати по ньому і потім віддавати голосові команди. Крім того, пристрій підтримує команди жестами.

Камера дає змогу гаджету розпізнавати навколишні об’єкти. Наприклад, можна запитати пристрій, чи відповідає певний продукт у магазині вимогам власника.

– Він взаємодіє зі світом так само, як ви взаємодієте зі світом, чує те, що чуєте, бачить те, що бачите, але водночас насамперед забезпечує конфіденційність, безпеку і повністю зникає на задньому плані вашого життя, – каже Чаудрі.

Функціонал гаджета розробили з використанням алгоритмів штучного інтелекту. Інформації про терміни виходу продукту Humane на ринок немає, проте стартап уже залучив $230 млн.

Джерело
Axios
Теги
Apple Штучний інтелект
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