Известный YouTube-блогер Маркес Браунли показал гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro и распаковку устройства за несколько дней до старта продажи. Гаджет имеет ряд интересных фишек, о которых многие узнали еще до покупки.

Apple Vision Pro: распаковка и обзор гарнитуры

Так, блогер показал вместительность комплекта аксессуаров, которые выдаются вместе с покупкой гарнитуры. К примеру, для хранения устройства Apple поставляет тканевый чехол, который накрывает тканевую лицевую панель.

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В комплекте есть и зарядное устройство, а также сменные ремешки для фиксации на голове — они достаточно легко меняются, если это необходимо сделать.

Покупатель Apple Vision Pro также найдет в комплекте аккумулятор и дорожный чемодан, который стоит $200.

Всего за 20 часов видео от Маркеса набрало почти 5 млн просмотров. Многие уже в ожидании устройства, которое будет стоить около $3 500, а старт продаж начнется уже 2 февраля.

Напомним, что первые отзывы об Apple Vision Pro от экспертов были не самыми позитивными. Некоторые жаловались на головную боль из-за тяжести гаджета, а также на испорченную прическу и тошноту.