Популярный музыкальный сервис Spotify приостанавливает работу в России с 11 апреля. На фоне широкомасштабного вторжения РФ в Украину, компания заблокирует доступ к сервису на территории страны-агрессора.

Об этом сообщается на сайте службы поддержки Spotify.

— После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу сервиса в России с 11 апреля 2022 г., — заявили в компании.

В Spotify добавили, что пока не готовы назвать сроки возвращения в Россию, но сообщат пользователям об изменениях. Реактивировать свою учетную запись жители РФ смогут только в том случае, если сменят страну проживания.

В компании также рассказали о возможности удаления аккаунта с сервиса, или же получить доступ к собранной персональной информации.

В Spotify уже предупреждали пользователей об уходе с рынка РФ. В марте прекратили предоставление к премиум-подписке, а теперь и вовсе ограничат доступ к сервисам. Ранее компания отметила, что не хотела уходить с рынка России, чтобы и дальше предоставлять доступ к независимым источникам информации, учитывая популярность подкастов.

В Spotify отметили, что законы в самой РФ подавляют свободу слова, а также криминализируют некоторые виды новостей.