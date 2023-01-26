Новые исследования показали, что вращение внутреннего ядра Земли почти остановилось. Кроме того, оно может начаться в другую сторону.

Ученые Ян И и Сун Сяодун из Пекинского университета изучили сейсмические волны, проходящие через нашу планету в результате почти идентичных землетрясений с 1960-х годов.

По их словам, то, что они нашли, было неожиданным. С 2009 года сейсмические записи, которые ранее менялись с течением времени, не показали большой разницы. Это говорит о том, что внутреннее вращение ядра приостановилось.

Сейчас смотрят — Мы показываем удивительные наблюдения, которые указывают на то, что внутреннее ядро почти прекратило свое вращение в последнее десятилетие и, возможно, переживает поворот, — написали они в исследовании. Сяодун отметил, что если посмотреть на десятилетие между 1980 и 1990 годами, можно увидеть явные изменения. Однако если взять период с 2010 по 2020 год, то их фактически нет. Геофизик Австралийского национального университета Хрвое Ткалчич, который не участвовал в исследовании, отметил, что внутренний ядро не останавливается. — Внутреннее ядро теперь больше синхронизировано с остальной частью планеты, чем десять лет назад, когда оно вращалось немного быстрее. Ничего катастрофического не происходит, — добавил он. Ян И и Сун Сяодун согласны с тем, что необходимы дополнительные исследования. Читайте также: Почти такого же размера, как Земля: телескоп Джеймса Уэбба обнаружил экзопланету

Источник CNN

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