Компания Google представила рейтинг самых популярных видео 2021 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине.

Как оказалось, в 2021 году украинцы больше всего смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент.

Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2021 году собрал клип на песню Родной от Лободы. В списке также числятся работы украинских артистов: NK и Тины Кароль, Макса Барских и Wellboy.

Топ-10 музыкальных видео 2021 года в Украине

1. Loboda — Родной

2. Султан Лагучев — Горький вкус

3. Minelli — Rampampam

4. Morgernshtern — Дуло

5. Настя Каменских — Красное вино

6. Тина Кароль — Скандал

7. Max Barskih & Zivert — Bestseller

8. Artik & Asti — Истеричка

9. Супер Жорик — Чао! Чао!

10. Wellboy — Гуси

Лидером по просмотрам оказалось видео-расследование Алексея Навального Дворец для Путина. История самой большой взятки. В топ также попало романтическое реалити-шоу Холостяк от СТБ.

Топ-10 самых популярных авторских видео в Украине в 2021 году

Дворец для Путина. История самой большой взятки Антон Лапенко х Александр Гудков | Что было дальше? Ивангай – где он пропадал / вДудь Папик — 1 серия — 2 сезон | Премьера сериала 2021 Влад А4 стал призраком на 24 часа! Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021 Morgenshtern. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона Зона комфорта. Все серии // Сериал Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не мог! Ма я смог! (Официальный клип 1 час) [prod. Капуста] Шоу Маска | Випуск 1. Сезон 1

Ранее компания Google назвала лучшие приложения и игры для Android-устройств. Так, на первом месте оказалось приложение для медитации Balance, а среди игр — Pokémon UNITE.