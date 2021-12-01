Компания Google представила рейтинг самых популярных видео 2021 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине.
Как оказалось, в 2021 году украинцы больше всего смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент.
Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2021 году собрал клип на песню Родной от Лободы. В списке также числятся работы украинских артистов: NK и Тины Кароль, Макса Барских и Wellboy.
Топ-10 музыкальных видео 2021 года в Украине
1. Loboda — Родной
2. Султан Лагучев — Горький вкус
3. Minelli — Rampampam
4. Morgernshtern — Дуло
5. Настя Каменских — Красное вино
6. Тина Кароль — Скандал
7. Max Barskih & Zivert — Bestseller
8. Artik & Asti — Истеричка
9. Супер Жорик — Чао! Чао!
10. Wellboy — Гуси
Лидером по просмотрам оказалось видео-расследование Алексея Навального Дворец для Путина. История самой большой взятки. В топ также попало романтическое реалити-шоу Холостяк от СТБ.
Топ-10 самых популярных авторских видео в Украине в 2021 году
- Дворец для Путина. История самой большой взятки
- Антон Лапенко х Александр Гудков | Что было дальше?
- Ивангай – где он пропадал / вДудь
- Папик — 1 серия — 2 сезон | Премьера сериала 2021
- Влад А4 стал призраком на 24 часа!
- Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021
- Morgenshtern. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
- Зона комфорта. Все серии // Сериал
- Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не мог! Ма я смог! (Официальный клип 1 час) [prod. Капуста]
- Шоу Маска | Випуск 1. Сезон 1
Ранее компания Google назвала лучшие приложения и игры для Android-устройств. Так, на первом месте оказалось приложение для медитации Balance, а среди игр — Pokémon UNITE.