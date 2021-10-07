Рынок смартфонов продолжает развиваться — по данным компании Counterpoint Research, продажи смартфонов в 2021 году увеличились на 4%. Около 70% всех поставок состоит из устройств компании Samsung, Xiaomi и Apple.

Сейчас огромной популярностью пользуются бюджетные Android-смартфоны, которые продаются по доступной цене, хотя имеют неплохие параметры. Теперь сегмент “дешевых” телефонов приблизился к гаджетам средней ценовой категории, и для этого есть несколько причин.

Факты ICTV выяснили у эксперта по развитию инновационных категорий Ивана Касянюка подробности о ситуации на мировом рынке мобильных устройств. Иван также составил топ-5 лучших Android-смартфонов для покупки этой осенью в Украине.

— Сейчас бюджетный сегмент смартфонов — это устройства до 10 тыс. грн, а рынок ультрадешевых телефонов почти исчез, — контстатирует Иван.

Стоит учесть, что на глобальном рынке гаджеты с ценником до $100 постепенно исчезают. Подобные устройства пользуются популярностью только в Индии.

— Этому способствует общий рост благосостояния — мало кто в Украине предпочитает покупать откровенно бюджетные устройства. К тому же есть смысл брать смартфон подороже — высокая доступность рассрочки позволит выбрать тот телефон, который будет актуальным на протяжении нескольких лет, — поясняет эксперт.

Не только выгодные условия заставляют пользователей отказываться от смартфонов до $100 — сами производители не готовы создавать устройства, на которых практически невозможно заработать в период пандемии.

— Задержки поставок компонентов и нехватка микрочипов заставили корпорации отказаться от дешевых смартфонов. С уменьшением количества производимых устройств компании фокусируются на тех гаджетах, которые приносят максимальный доход.

К примеру, специалисты компании TechInsights выяснили себестоимость компонентов новеньких iPhone 13 Pro — $548. Apple получает с продажи устройств максимальную прибыль — стоимость флагмана начинается от $1 099.

Лучшие бюджетные смартфоны 2021 года

Redmi 9 — 9A, 9C, 9T (от 3 200 грн)

Открывает список лучших бюджетников 2021 года в Украине линейка смартфонов от Redmi — дочерней компании Xiaomi.

Даже базовая модель 9А имеет огромный экран на 6,53 дюйма, основную камеру на 13 Мп с возможностью съемки в Full HD, а также 4 Гб оперативной памяти, которая работает в паре с MediaTek Helio G25.

— Эти смартфоны пусть и не годятся для запуска игр, но для просмотра видео они отлично подойдут благодаря огромным дисплеям, — добавляет эксперт.

Samsung Galaxy A02 и A02S (от 3 500 грн)

Бюджетники корейской корпорации могут похвастаться отличными характеристиками за свои деньги. Самая простая версия Galaxy A02 имеет большой 6,5-дюймовый дисплей, двойную камеру с 13 Мп и 2 Мп датчиками. Самая дешевая модель имеет 2 Гб оперативной памяти. Процессор — 4-ядерный MediaTek.

Galaxy A02S может похвастаться лучшей начинкой — тройной камерой на 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп, 3 Гб оперативной памяти, и процессором MediaTek c 8 ядрами.

Redmi Note 10 Pro (от 8 тыс. грн)

Этот смартфон не просто так попал в список лучших бюджетных смартфонов до 10 тыс. грн — хотя он и вдвое дороже лидеров, но цена соответствует характеристикам.

Смартфон от Redmi получил огромный 6,67-дюймовый экран, чипсет Snapdragon 732G, который работает в паре с 4 Гб оперативной памяти, а также объемный аккумулятор на 5 020 мАч.

— Главная фишка бюджетника кроется в камере из четырех объективов — 108 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Отличный вариант для тех, кто хочет купить недорогой смартфон для фотосъемки, — заявил Иван.

Samsung Galaxy A52 (от 9 тыс. грн)

В последние годы бюджетники от Samsung пользуются популярностью и в Украине.

Galaxy A52 получил 6,5-дюймовый дисплей с минимальными рамками, основную квадрокамеру на 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп, 4 Гб ОЗУ и чипсет Qualcomm Snapdragon 720G. Все это дополняется огромным аккумулятором на 4 500 мАч.

Samsung Galaxy M32 (от 7 тыс. грн)

Замыкает пятерку лучших бюджетников смартфон с 6,4-дюймовый дисплеем на процессоре MediaTek Helio G80 и 6 Гб ОЗУ. Как и у большинства смартфонов до 10 тыс. грн, его главная фишка — квадрокамера на 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Фронтальная тоже не отстает — датчик на 20 Мп гарантирует четкость изображения.