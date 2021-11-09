Криптовалюта биткоин выросла в стоимости на 3% за последние сутки, установив собственный рекорд. По данным торгов на 06.00 валюта стоила $68 525.

Если сравнивать с ноябрем 2020 года, то стоимость валюты выросла на 340%, а капитализация достигла отметки в $1,3 трлн.

Эксперты отметили, что рост стоимости начался сразу же после падения цены вечером 8 ноября. Обойти предыдущий рекорд в $66 924 удалось утром 9 ноября.

Вслед за биткоином укрепилась и другая популярная криптовалюта — Ethereum. За последние сутки цена увеличилась на 1,5% — пиковая стоимость была на уровне $4 839.

Крипторынок сейчас оценивается в $3,1 трлн.

По данным аналитиков, эти две цифровые валюты будут продолжать расти до конца недели.

Исполнительный директор крипто-хедж-фонда ARK36 Миккель Морч заявил, что цена биткоина в размере $70 тыс. теперь кажется неизбежной.

У других экспертов есть более смелые прогнозы относительно того, куда движется самая популярная криптовалюта в мире — аналитики заявляют, что цена на Bitcoin поднимется до 73 тыс. до конца этого года.

Стоит отметить, что стоимость криптовалют зависит от очень многих факторов, и точность прогнозов недостаточно велика, чтобы иметь гарантии во время инвестирования.

Напомним, что мошенникам удалось запустить фейковую трансляцию презентации Apple, которую смотрели более 30 тыс. зрителей одновременно. В ней предлагалось удвоить количество криптовалюты — для этого нужно отправить средства на криптокошелек.