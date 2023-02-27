Подать заявление о регистрации брака теперь можно онлайн. Для этого необходимо лишь приложение Дія.
Если вы хотите узаконить отношения со своей второй половинкой, но по определенным причинам не можете пойти в ЗАГС, можно подать заявление на регистрацию брака онлайн. Сделать это довольно просто — в несколько кликов за 15 минут. В приложении Дія можно выбрать время, место, формат и проведение церемонии.
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Как подать заявление на регистрацию брака через Дію:
- Авторизоваться на портале Дія и перейти в раздел Семья.
- Выбрать услугу Заявление о браке.
- Заполнить заявление и выбрать время и место регистрации.
- Оплатить административный сбор.
- Подписать заявление электронной подписью.
- Ваш партнер должен авторизоваться в своем кабинете на портале, а после — перейти на заявление по ссылке с почты и подписать его электронной подписью.
После подачи онлайн заявления на брак, выбранный ЗАГС отправит вам ответ и подробную информацию о церемонии по почте. Туда вам нужно будет явится только в день бракосочетания.
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