Подать заявление о регистрации брака теперь можно онлайн. Для этого необходимо лишь приложение Дія.

Если вы хотите узаконить отношения со своей второй половинкой, но по определенным причинам не можете пойти в ЗАГС, можно подать заявление на регистрацию брака онлайн. Сделать это довольно просто — в несколько кликов за 15 минут. В приложении Дія можно выбрать время, место, формат и проведение церемонии.

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Как подать заявление на регистрацию брака через Дію:

Авторизоваться на портале Дія и перейти в раздел Семья Выбрать услугу Заявление о браке. Заполнить заявление и выбрать время и место регистрации. Оплатить административный сбор. Подписать заявление электронной подписью. Ваш партнер должен авторизоваться в своем кабинете на портале, а после — перейти на заявление по ссылке с почты и подписать его электронной подписью.

После подачи онлайн заявления на брак, выбранный ЗАГС отправит вам ответ и подробную информацию о церемонии по почте. Туда вам нужно будет явится только в день бракосочетания.