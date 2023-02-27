Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Интернет

В несколько кликов за 15 минут: как подать заявление на регистрацию брака в приложении Дія

27 февраля 2023, 12:35
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
В несколько кликов за 15 минут: как подать заявление на регистрацию брака в приложении Дія
Источник: Pexels

Подать заявление о регистрации брака теперь можно онлайн. Для этого необходимо лишь приложение Дія.

Если вы хотите узаконить отношения со своей второй половинкой, но по определенным причинам не можете пойти в ЗАГС, можно подать заявление на регистрацию брака онлайн. Сделать это довольно просто — в несколько кликов за 15 минут. В приложении Дія можно выбрать время, место, формат и проведение церемонии.

Заява на шлюб Дія

Сейчас смотрят

Как подать заявление на регистрацию брака через Дію:

  1. Авторизоваться на портале Дія и перейти в раздел Семья.
  2. Выбрать услугу Заявление о браке.
  3. Заполнить заявление и выбрать время и место регистрации.
  4. Оплатить административный сбор.
  5. Подписать заявление электронной подписью.
  6. Ваш партнер должен авторизоваться в своем кабинете на портале, а после — перейти на заявление по ссылке с почты и подписать его электронной подписью.

После подачи онлайн заявления на брак, выбранный ЗАГС отправит вам ответ и подробную информацию о церемонии по почте. Туда вам нужно будет явится только в день бракосочетания.

Читайте также:
свадьбаДней хватит для всех: календарь свадеб на 2023 год

Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Дія Шлюб
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь