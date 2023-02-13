В Украине хотят установить ряд новых праздников, посвященных украинцам и культуре, а также изменить дату Дня матери. Об этом идет речь в новом законопроекте №9009 от группы нардепов.

В проекте предлагается установить 25 февраля как День украинской женщины. 9 марта хотят сделать днем Шевченко, ведь именно в этот день в 1814 году и родился гениальный украинский поэт.

Также изменения предлагают внести и по Дню матери, закрепив за ним второе воскресенье мая.

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— Законопроект направлен на признание устоявшихся традиций и укоренение исторической памяти в украинском культурном пространстве, — говорится в пояснительной записке.

Так, депутаты уверены, что все эти праздники уже десятилетиями отмечаются украинскими общинами, и пора их сделать полноценными на государственном уровне.

Чтобы не нанести вред экономике, чиновники предлагают убрать ряд коммунистических рудиментов – речь идет о 1 мая, на который приходится День труда, а также 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

День памяти и примирения 8 мая, по мнению депутатов, нужно оставить, но без выходного.

И пока чиновники будут думать над возможными изменениями, март постепенно приближается. Первый месяц весны принесет украинцам много праздников. Ознакомиться с полным календарем праздников марта 2023 можно на Фактах ICTV.