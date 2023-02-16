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Международный женский день — будет ли выходной на 8 марта 2023

16 февраля 2023, 12:32
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
8 марта
Источник: Pexels

Уже в первый месяц весны во всем мире будут отмечать Международный женский день, который приходится на 8 марта. Этот день в Украине является официальным выходным днем, а потому на него мы всегда дополнительно отдыхали.

В этом году Женский день приходится на среду, однако выходного на 8 марта в 2023 году не будет, поскольку в нашей стране война, а во время военного положения дополнительные уикэнды отменяются. Несмотря на это, всего в марте будет восемь выходных дней согласно календарю — 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.

Стоит отметить, группа нардепов и вовсе предлагает отменить выходной на 8 марта и вместо него отмечать День украинской женщины 25 февраля.

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Как объясняется в пояснительной записке, Международный женский день, установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин.

Также в Украине хотят установить и ряд других праздников, например, 9 марта хотят сделать днем Шевченко.

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Теги
8 марта Вихідні Міжнародний жіночий день
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