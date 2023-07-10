Чуть ли не все телефоны в наше время можно без проблем подключать к интернету. Это позволяет читать статьи, смотреть видео или фильмы, устанавливать разные программы и общаться в мессенджерах, работать. Однако бывает так, что пароль к Wi-Fi-сети забывается. Как узнать пароль от Wi-Fi на телефоне – читайте в материале.

Как узнать пароль от Wi-Fi на телефоне и что для этого нужно

Почти каждый имеет роутер, к которому подключены ноутбуки и гаджеты. При входе в них не нужно каждый раз вводить пароль, так как устройства запоминают введенные данные.

Сложности возникают, когда требуется подключить новый телефон или ноутбук. Для предотвращения таких моментов лучшее решение – записывать пароли и входы в различные сети.

Как узнать пароль от Wi-Fi на телефоне: метод для iPhone

Если ваш телефон уже подключен к Wi-Fi, однако вам нужно узнать пароль (например, чтобы присоединились друзья), воспользуйтесь инструкцией:

Зайдите в настройки телефона. Выберите Wi-Fi. Щелкните ту сеть, которая у вас подключена. Нажмите на синюю иконку с буквой I. В ней вы найдете множество пунктов, среди которых будет Пароль. Он изображен в виде серых кружочков. Нажмите на них. После этого включится Face ID для проверки личности. Далее вы увидите пароль.

Как узнать пароль от уже подключенного Wi-Fi на Android

Если Android уже подключался к Wi-Fi, но пароль от этой сети вы не видите, то и другое устройство к ней подключить, скорее всего, не получится.

В GoogleMarket есть программа WiFi Key Recovery, которая автоматически поможет найти файл под названием wpa_supplicant.conf. Но для этого должны быть установлены root-права.