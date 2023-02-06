Владельцы iPhone часто могут жаловаться на то, что смартфоны плохо заряжаются. Если так происходит, следует уделить внимание нескольким факторам. Важно понимать, что причин, по которым не заряжается Айфон, может быть много. Почему не заряжается iPhone – читайте в материале.

Почему не заряжается iPhone: причины

недостатки кабеля или блока питания;

неоригинальная зарядка;

сбой программного обеспечения;

грязный разъем для зарядки;

поломанный аккумулятор или микросхема;

нерабочая зарядка;

перепады напряжения в сети.

Почему не заряжается iPhone: способы решения

Присмотритесь к кабелю или блоку питания. Если телефон не заряжается, попробуйте сначала проверить зарядку и блок питания. Детали могут поломаться и перестать подавать электричество. Если так происходит, то нужно купить новую зарядку или заменить конкретный элемент, будь то кабель или блок питания. Если телефон показывает, что заряжается, но не включается, причиной этого может быть плохое качество блока или шнура. Поддельная зарядка. Сотрудники сервисных центров часто говорят о том, что нужно обязательно пользоваться исключительно оригинальными зарядными устройствами. Подделка может не только плохо заряжать телефон, но и навредить ему. Сбой ПО iPhone. Часто айфон не заряжается тогда, когда из строя выходит программное обеспечение. Поэтому сначала перезагрузите телефон, а затем подождите. Загрязненный разъем. Если вы не чистите разъем для зарядки, он может забиваться и не заряжать устройство. Очистите деталь, затем поставьте на подзарядку. Делать это нужно очень аккуратно. Сломанный аккумулятор или микросхема. Если эти детали сломались, нужно обращаться в сервисный центр. Заряжать телефон нужно от розетки, а не от ноутбука. Ведь если он заряжается при использовании разъема ноутбука, то отсутствует должное напряжение.

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