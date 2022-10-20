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Брандмауэр: что это такое и как его установить на Windows

20 октября 2022, 14:40
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
ноутбук
Источник: Pexels

Безопасность гаджетов – один из главных вопросов, интересующих пользователей. А сейчас он стал особенно актуален для украинцев, поскольку в связи с войной в нашей стране количество угроз в киберпространстве увеличилась.

Для безопасного пользования телефонами, ноутбуками, компьютерами, интернетом и другими подобными вещами необходимо иметь антивирус или брандмауэр, однако не все из нас знают, что означает последнее.

Брандмауэр, файрвол или сетевой экран — один из инструментов для защиты компьютера от угроз из интернета и от кибератак. Это фильтр, который блокирует угрожающий контент в сети и опасные соединения, предотвращая попадание вредоносного программного обеспечения в системы компьютера.

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Как установить брандмауэр на Windows:

  1. Откройте раздел Безопасность на Windows.
  2. Выберите раздел Брандмауэр и Защита сети.
  3. Установите значение Включено.

Также вы можете настроить уведомления, чтобы знать, когда брандмауэр блокирует новую программу. Однако, если вы уверенны в ее безопасности, то также можно указать это в настройках.

Как разрешить использование программы, если ее заблокировал брандмауэр:

  1. Откройте раздел Безопасность на Windows.
  2. Брандмауэр и Защита сети.
  3. Разрешить программе работать через брандмауэр.
  4. Выбрать или указать нужную программу.
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Источник
Держспецзв’язку
Теги
Windows Безпека Кибербезопасность
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