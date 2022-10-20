Брандмауэр: что это такое и как его установить на Windows

Безопасность гаджетов – один из главных вопросов, интересующих пользователей. А сейчас он стал особенно актуален для украинцев, поскольку в связи с войной в нашей стране количество угроз в киберпространстве увеличилась.

Для безопасного пользования телефонами, ноутбуками, компьютерами, интернетом и другими подобными вещами необходимо иметь антивирус или брандмауэр, однако не все из нас знают, что означает последнее.

Брандмауэр, файрвол или сетевой экран — один из инструментов для защиты компьютера от угроз из интернета и от кибератак. Это фильтр, который блокирует угрожающий контент в сети и опасные соединения, предотвращая попадание вредоносного программного обеспечения в системы компьютера.

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Как установить брандмауэр на Windows:

Откройте раздел Безопасность на Windows. Выберите раздел Брандмауэр и Защита сети. Установите значение Включено.

Также вы можете настроить уведомления, чтобы знать, когда брандмауэр блокирует новую программу. Однако, если вы уверенны в ее безопасности, то также можно указать это в настройках.

Как разрешить использование программы, если ее заблокировал брандмауэр: