Брандмауэр: что это такое и как его установить на Windows

Безопасность гаджетов – один из главных вопросов, интересующих пользователей. А сейчас он стал особенно актуален для украинцев, поскольку в связи с войной в нашей стране количество угроз в киберпространстве увеличилась.
Для безопасного пользования телефонами, ноутбуками, компьютерами, интернетом и другими подобными вещами необходимо иметь антивирус или брандмауэр, однако не все из нас знают, что означает последнее.
Брандмауэр, файрвол или сетевой экран — один из инструментов для защиты компьютера от угроз из интернета и от кибератак. Это фильтр, который блокирует угрожающий контент в сети и опасные соединения, предотвращая попадание вредоносного программного обеспечения в системы компьютера.
Как установить брандмауэр на Windows:
- Откройте раздел Безопасность на Windows.
- Выберите раздел Брандмауэр и Защита сети.
- Установите значение Включено.
Также вы можете настроить уведомления, чтобы знать, когда брандмауэр блокирует новую программу. Однако, если вы уверенны в ее безопасности, то также можно указать это в настройках.
Как разрешить использование программы, если ее заблокировал брандмауэр:
- Откройте раздел Безопасность на Windows.
- Брандмауэр и Защита сети.
- Разрешить программе работать через брандмауэр.
- Выбрать или указать нужную программу.