В условиях войны мошенники и хакеры активизировались в сети — пытаются украсть личные данные пользователей, а также заполучить средства жертв. В Госспецсвязи рассказали, как происходит заражение компьютера или смартфона вирусом и как его правильно удалить.

Эксперты заявили, что открытие файла с вирусом не значит, что все сохраненные файлы на устройстве обязательно будут уничтожены. В зависимости от вида вируса и защиты, последствия заражения могут отличаться.

Как удалить вирус с помощью антивируса?

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На компьютерах с Windows 10 и Windows 11 уже встроена система защиты — она называется Безопасность Windows. Программа, которая будет искать вредоносный код получила название Антивирус Microsoft Defender.

В автоматическом режиме она сканирует данные, которые сохранены в памяти устройства. Если открыть вредоносный файл — программа отреагирует на это и заблокирует распространение вируса, отправив его “на карантин” или вовсе удалит.

Можно пользоваться и другими защитниками, но после установки системный сервис отключится автоматически.

Чтобы удалить вирус из компьютера, необходимо выполнить несколько действий:

Запустить антивирус и начать сканирование на наличие угроз; При наличии вируса, отправьте код на карантин, чтобы предотвратить распространение. Удалите вирус. Очистите корзину с удаленными файлами и перезагрузите устройство.

Если нет возможности самостоятельно это сделать, в Госспецсвязи рекомендуют обратиться к специалисту.