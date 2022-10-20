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Інтернет

Брандмауер: що це таке та як його встановити на Windows

20 Жовтня 2022, 14:40
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
ноутбук
Джерело: Pexels

Безпека гаджетів – одне з головних питань, яке цікавить користувачів. Зараз воно стало особливо актуальним для українців, оскільки у зв’язку з війною в нашій країні кількість загроз в кіберпросторі збільшилася.

Для безпечного користування телефонами, ноутбуками, комп’ютерами, інтернетом та іншими подібними речами необхідно мати антивірус чи брандмауер, проте не всі з нас знають, що означає останнє.

Брандмауер, файрвол або мережевий екран – один із інструментів для захисту комп’ютера від загроз з інтернету і від кібератак. Це фільтр, який блокує загрозливий контент в мережі і небезпечні з’єднання, запобігаючи потраплянню шкідливого програмного забезпечення в системи комп’ютера.

Зараз дивляться

Як встановити брандмауер на Windows:

  1. Відкрийте розділ Безпека на Windows.
  2. Оберіть розділ брандмауер і захист мережі.
  3. Встановіть значення Включено.

Також ви можете налаштувати сповіщення, щоб знати, коли брандмауер блокує нову програму. Однак, якщо ви впевнені в її безпеці, то також можна вказати це в налаштуваннях.

Як дозволити використання програми, якщо її заблокував брандмауер:

  1. Відкрийте розділ Безпека на Windows.
  2. Брандмауер і Захист мережі.
  3. Дозволити програмі працювати через брандмауер.
  4. Вибрати чи вказати потрібну програму.
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Джерело
Держспецзв’язку
Теги
Windows Безпека Кібербезпека
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