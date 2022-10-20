Безпека гаджетів – одне з головних питань, яке цікавить користувачів. Зараз воно стало особливо актуальним для українців, оскільки у зв’язку з війною в нашій країні кількість загроз в кіберпросторі збільшилася.
Для безпечного користування телефонами, ноутбуками, комп’ютерами, інтернетом та іншими подібними речами необхідно мати антивірус чи брандмауер, проте не всі з нас знають, що означає останнє.
Брандмауер, файрвол або мережевий екран – один із інструментів для захисту комп’ютера від загроз з інтернету і від кібератак. Це фільтр, який блокує загрозливий контент в мережі і небезпечні з’єднання, запобігаючи потраплянню шкідливого програмного забезпечення в системи комп’ютера.
Як встановити брандмауер на Windows:
- Відкрийте розділ Безпека на Windows.
- Оберіть розділ брандмауер і захист мережі.
- Встановіть значення Включено.
Також ви можете налаштувати сповіщення, щоб знати, коли брандмауер блокує нову програму. Однак, якщо ви впевнені в її безпеці, то також можна вказати це в налаштуваннях.
Як дозволити використання програми, якщо її заблокував брандмауер:
- Відкрийте розділ Безпека на Windows.
- Брандмауер і Захист мережі.
- Дозволити програмі працювати через брандмауер.
- Вибрати чи вказати потрібну програму.