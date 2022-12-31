Илон Маск стал первым человеком, потерявшим $200 млрд. Все из-за низкой стоимости акций Tesla и недавним неудачам Twitter.

Примечательно, то Илон стал вторым человеком, который смог накопить эти $200 млрд, но теперь их нет. Лидером в этой гонке оказался глава Amazon Джефф Безос.

Совсем недавно глава Tesla потерял $137 млрд на фоне падений стоимости акций за последние недели. К примеру, только во вторник 27 декабря их стоимость снизилась на 11%, а за весь 2022 год — на 65%. Негативно на состояние компании влияет и недавнее решение сокращения производства авто в Шанхае. Все из-за низкого спроса на авто и Covid-пандеми.

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Однако, больше всего сказалось хаотичность в решениях миллиардера — по сравнению с ноябрем 2021 года, стоимость акций упала с $407 до $109 за единицу.

Напомним, что максимальный уровень капитала у Илона был в начале ноября 2021 года — тогда у главы SpaceX было $340 млрд. Около года миллиардер был лидером в списке самых богатых людей. Теперь его обогнал бизнесмен Бернар Арно — глава CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.

Впрочем, совсем недавно Илон Маск спас Twitter от банкротства — глава соцсети добавил, что удалось избежать дороги к неминуемому краху.