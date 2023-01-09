Ілон Маск просить суд перенести справу про його публікації у Twitter із Сан-Франциско у Техас. Все через негативне висвітлення мільярдера у місцевих ЗМІ, що може вплинути на результат справи.

Йдеться про позов акціонерів щодо Tesla – у серпні 2018 року Маск сказав, що має достатньо фінансів, щоб викупити компанію за ціною $420 за акцію. Заяви глави корпорації призвели до різкого стрибка цін.

Ще навесні в результаті перемоги акціонерів суддя Едвард Чен ухвалив, що публікації Маска були хибними і безрозсудними.

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Відомо, що розгляд заплановано на 17 січня, й адвокати мільярдера домагаються перенесення локації до Техасу. У цей район входить столиця штату Остін, куди Маск перемістив свою компанію з виробництва електромобілів Tesla наприкінці 2021 року.

Якщо перенести не вийде, захист хоче відкласти розгляд, доки в суспільстві не вщухне критика рішення купівлі Twitter.

Проте справи у багатія йдуть і без судових справ не найкраще – наприкінці грудня Ілон Маск став першою людиною, яка втратила $200 млрд. Все через низьку вартість акцій Tesla та проблеми всередині Twitter.