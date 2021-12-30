Боятся утечки: власти США требуют от украинца Полякова продать долю в Firefly Aerospace

Правительство США потребовало, чтобы украинский бизнесмен Макс Поляков продал свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc. Причиной стало то, что власти боятся за национальную безопасность.

Firefly — частный производитель ракет, который базируется в штате Техас. Компания в течение нескольких лет пользовалась поддержкой Полякова.

Представители правительства и авиакосмической отрасли выступили против контроля Полякова над компанией на фоне опасений, что ценные технологии могут попасть в Украину, Россию или другие страны.

Хотя Поляков вложил более 200 млн в компанию и спас ее от банкротства. Украинский предприниматель согласился уйти из правления компании и из повседневной деятельности Firefly в конце 2020 года. Он сделал это, чтобы компания могла получать правительственные и военные контракты.

Однако в конце ноября Поляков получил письмо от Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), в котором высказывались опасения по поводу национальной безопасности и требовалось, чтобы предприниматель и его инвестиционная компания Noosphere Venture Partners продали примерно 50% акций Firefly.

По словам его представителей, Поляков согласился с этим требованием, заявив, что его владение Firefly не представляет угрозы для национальной безопасности.

Что известно о Максе Полякове

Макс Поляков получил образование акушера-гинеколога. Однако свое состояние он заработал на разработке программного обеспечения для бизнеса, интернет-играх, сайтах знакомств и маркетинге.

В 2017 году поляков спас Firefly от банкротства и вложил в компанию деньги, чтобы оживить ее. В сентябре Firefly осуществила свой первый запуск ракеты с базы космических сил Ванденберг в Южной Калифорнии. Ракета не вышла на орбиту, но показала хорошие результаты при первом запуске.