Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген, обвинившая соцсеть в разжигании ненависти среди пользователей, опубликовала новую информацию о корпорации и Марке Цукерберге. Новые данные утверждают, что глава Facebook знал о влиянии соцсети на появление беспорядков и захвата Капитолия США.

По данным The Washington Post, нагнетенная обстановка в США обсуждалась высокопоставленными руководителями, в том числе Цукербергом. Источник утверждает, что компания полностью осознавала, что ускоряет распространение ненависти среди жителей страны, не препятствуя распространению различной информации.

По данным расследования, различный функционал соцсети увеличивал уровень токсичности Facebook. Пользователи могли моментально распространять информацию с помощью функции Поделиться, и компания это осознавала.

Эксперты уверены, что руководство Facebook знало опасности материала, который публиковался пользователями на просторах соцсети.

Внутренние документы компании показывают, что у Facebook не было четкой схемы работы с одним из самых опасных материалов на своей платформе: контентом, который опровергал легитимность выборов в США.

Напомним, что ранее Хауген опубликовала другие конфиденциальные документы соцсети, в которых были доказательства целенаправленного стравливания своих пользователей ради прибыли. Всю собранную информацию она анонимно распространила как жалобы правоохранительным органам. Также женщина обвинила социальную сеть в негативном влиянии на подростков и детей, в сокрытии ради прибыли и причинении вреда демократии.