Корпорация Facebook планирует провести ребрендинг и изменить свое название. Новое имя будет отражать концепцию метавселенной.

О грядущих изменениях глава Facebook Марк Цукерберг планирует рассказать 28 октября во время ежегодной конференции.

Возможно, новое название будет связано с Horizon — технологией дополненной реальности. Вероятно, ребрендинг затронет Facebook как материнскую компанию, которая контролирует такие группы, как Instagram, WhatsApp, Oculus и другие. Однако сами представители компании отказались давать комментарии по этому поводу.

В июне вице-президент по дополненной реальности в Facebook Эндрю Босуорт объявил о создании виртуальной вселенной, которая предусматривает перемещение пользователей сквозь цифровое пространство. В сентябре компания выделила $50 млн для создания метавселенной, а концерн уже начал тестирование.

Также над ее созданием работают компании Roblox и Epic Games.

Кроме того, Facebook планирует нанять 10 тыс. инженеров из стран Евросоюза в рамках проекта метавселенной. Ожидается, что высококвалифицированные рабочие места будут созданы в течение пяти лет.

Также в компании сообщили, что метавселенная может помочь открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям.