Колишня співробітниця Facebook Френсіс Хауген, яка звинуватила соцмережу в розпалюванні ненависті серед користувачів, опублікувала нову інформацію про корпорацію та Марка Цукерберга. Нові дані свідчать, що глава Facebook знав про вплив соцмережі на появу заворушень та захоплення Капітолію США.

За даними The Washington Post, нагнітання атмосфери в США обговорювалося високопоставленими керівниками, в тому числі Цукербергом. Джерело стверджує, що компанія повністю усвідомлювала, що прискорює поширення ненависті серед жителів країни, не перешкоджаючи поширенню різної інформації.

За даними розслідування, різний функціонал соцмережі збільшував рівень токсичності Facebook. Користувачі могли моментально поширювати інформацію за допомогою функції Поділитися, і компанія це усвідомлювала.

Експерти впевнені, що керівництво Facebook знало про небезпеку матеріалу, який публікувався користувачами на просторах соцмережі.

Внутрішні документи компанії показують, що у Facebook не було чіткої схеми роботи з одним з найнебезпечніших матеріалів на своїй платформі: контентом, який спростовував легітимність виборів в США.

Нагадаємо, що раніше Хауген опублікувала інші конфіденційні документи соцмережі, у яких були докази цілеспрямованого стравлювання своїх користувачів заради прибутку. Всю зібрану інформацію вона анонімно розповсюдила як скарги правоохоронним органам. Також жінка звинуватила соціальну мережу в негативному впливі на підлітків і дітей, в приховуванні заради прибутку і заподіянні шкоди демократії.