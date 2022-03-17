С начала войны в Украине 24 февраля весь мир начал всячески помогать нашей стране в экономическом плане — различные санкции против России быстрыми темпами уничтожают страну-агрессора.

Так, по состоянию на 22 сутки войны в Украине, за последние дни санкции начали только усиливаться. В Минцифре составили список недавних ограничений.

Россию исключили из состава Совета Европы спустя 26 лет участия. Это событие уникально — РФ стала первой страной, которую исключили из этого союза.

От страны-агрессора отказалась и корейская корпорация Samsung. В главном офисе компании заверили, что поставки продукции уже прекращены.

Компания по созданию средств беспроводной связи Qualcomm также отказались от сотрудничества с РФ — торговые отношения разорваны.

Крупная компания Games Workshop по выпуску настольных игр отказалась поставлять в Россию продукцию Warhammer.

Американская компания Paramount покинула РФ и не занимается деятельностью на территории страны.

Фармацевтические компании Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD отказываются проводить в России клинические исследования своих препаратов. Ранее они заявляли о приостановке своей деятельности.

РФ также останется без кофе от крупного поставщика Illy.

Даже шахматная федерация FIDE заявила о переносе Всемирной олимпиады 2022 года из Москвы. Мероприятие состоится в Индии, и РФ и Беларуси отказали в участии.

Из российского магазина App Store для iPhone и другой продукции Apple за период войны с 24 февраля удалили почти 7 тыс. приложений.