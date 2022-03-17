З початку війни в Україні 24 лютого весь світ почав усіляко допомагати нашій країні в економічному плані – різні санкції проти Росії швидкими темпами знищують країну-агресора.

Станом на 22 добу війни в Україні, за останні дні санкції почали лише посилюватись. У Мінцифрі склали список недавніх обмежень.

Росію виключили зі складу Ради Європи через 26 років. Ця подія є унікальною — РФ стала першою країною, яку виключили з цього союзу.

Від країни-агресора відмовилася і корейська компанія Samsung. У головному офісі компанії запевнили, що постачання продукції вже припинено.

Компанія зі створення засобів бездротового зв’язку Qualcomm також відмовилася від співпраці з РФ – торгові відносини розірвані.

Велика компанія Games Workshop з випуску настільних ігор відмовилася постачати Росію продукцію Warhammer.

Американська компанія Paramount залишила РФ і не займається діяльністю на території країни.

Фармацевтичні компанії Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi та MSD відмовляються проводити в Росії клінічні дослідження своїх препаратів. Раніше вони заявляли про зупинення своєї діяльності.

РФ також залишиться без кави великого постачальника Illy.

Навіть шахова федерація FIDE заявила про перенесення Світової олімпіади 2022 року з Москви. Захід відбудеться в Індії, і РФ та Білорусі відмовили в участі.

З російського магазину App Store для iPhone та іншої продукції Apple за період війни з 24 лютого видалили майже 7 тис. додатків.