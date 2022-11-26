На борту літаків європейських авіакомпаній з’явиться бездротовий зв’язок формату 5G. Це означає, що стюардеси більше не будуть просити пасажирів включити на смартфонах опцію польотного режиму.

Зв’язок забезпечуватиметься завдяки спеціально встановленому на борту обладнанню – pico-cell. Саме воно зв’яже бортову систему із супутником, звідки сигнал транслюватиметься на землю.

Будуть доступні й інші функції смартфона – пасажири зможуть дзвонити, писати повідомлення, перевіряти пошту, дивитися відео, грати у відеоігри тощо.

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Спеціально для дзвінків планується виділити завчасно зарезервовані ще в 2008 році частоти, які наразі використовуються за іншим призначенням. Такі зміни мають відбутися не пізніше червня 2023 року.