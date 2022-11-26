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Інтернет

Без режиму польоту: в літаках компаній ЄС дозволять користуватися 5G

26 Листопада 2022, 11:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
самолет, літак
Джерело: Depositphotos

На борту літаків європейських авіакомпаній з’явиться бездротовий зв’язок формату 5G. Це означає, що стюардеси більше не будуть просити пасажирів включити на смартфонах опцію польотного режиму.

Зв’язок забезпечуватиметься завдяки спеціально встановленому на борту обладнанню – pico-cell. Саме воно зв’яже бортову систему із супутником, звідки сигнал транслюватиметься на землю.

Будуть доступні й інші функції смартфона – пасажири зможуть дзвонити, писати повідомлення, перевіряти пошту, дивитися відео, грати у відеоігри тощо.

Зараз дивляться

Спеціально для дзвінків планується виділити завчасно зарезервовані ще в 2008 році частоти, які наразі використовуються за іншим призначенням. Такі зміни мають відбутися не пізніше червня 2023 року.

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Джерело
BBC Російська служба
Теги
Літаки
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