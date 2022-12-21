2022 уже позади — впереди зимние праздники и 2023 год, который должен запомниться не только войной Украины с Россией. Так, производители авто дразнят своих фанатов уникальными моделями, которые покажут в следующем году.

5 самых ожидаемых автоновинок 2023 года — далее в материале.

Список стоит начать с уникального пикапа Tesla Cybertruck. Маск годами обещает его выпустить, и даже собрал миллионы долларов с помощью копеечных предзаказов. Новинка будет продаваться с тремя электродвигателями. Максимальная скорость — около 300 км/ч. Правда, пока миллиардер не начал даже производство авто. По последним данным, глава Tesla обещает начать сборку транспорта к средине 2023 года.

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В 2023 также ожидается топовый Toyota Prius Prime. И если базовым Prius в Украине никого не удивить, то новинка получила спортивный вид, и по сравнению с предшественником — мощность гибридной установки увеличили на 110 л.с. — до 220. Теперь Prius сможет ездить на 50 км больше на электроприводе.

Долгожданный BMW XM 2023 — это новый гибридный кроссовер от немцев, который имеет спортивные задатки. Под капотом — V8 с двойным турбонадувом мощностю в 644 л.с. По заявлению производителя, на электродвигателе можно проехать около 60 км, что вызывает много вопросов.

В списке также есть и люксковые суперкары — речь идет о 2023 Ferrari Purosangue. Это первый четырехместный четырехдверный автомобиль в истории компании. Его стоимость от $400 тыс., а под капотом мощный V-12 объемом 6.5 литра и мощностью 712 л.с.

Список без гиперкара будет неполным — настоящие любители скорости оценят новенький Pagani Utopia 2023 года. Под капотом будет AMG двигатель V-12 с двойным турбонаддувом мощностью 851 л.с. Среди интересных подробностей — колеса разного диаметра: 21-дюймовые спереди и 22-дюймовые сзади. На улице ее увидеть — большая редкость. Всего компания выпустит 99 купе Utopia, и большинство из них раскупят по предзаказу.