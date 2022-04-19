Эксперты по кибербезопасности из CERT-UA, которые действуют при Госспецвязи, заявили о новом виде мошенничества. Злоумышленники хотят украсть банковские данные украинцев с помощью обмана в соцсетях.

В Facebook обнаружили фейковую страницу, которая имитирует дизайн телеканала Україна 24. С помощью обмана воры распространяют ссылку с якобы опросом, после которого можно получить денежную компенсацию от стран ЕС. Чтобы это сделать, жертве предлагают ввести данные банковских карточек и осуществить дополнительный платеж. После этого информация о счете в банке будет в руках злоумышленников.

Эксперты дали несколько советов, как защититься от подобных схем.

В первую очередь ни в коем случае не вводите данные банковской карточки на подозрительных сайтах. Чтобы снизить риски кражи денег, можно установить лимиты на операции.

Если данные уже были введены на сайте мошенников — нужно немедленно заблокировать счет. Это можно сделать с помощью мобильного приложения банка, или с помощью горячей линии.

Эксперты также посоветовали придерживаться правил кибергигиены.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину хакеры и мошенники активно атакуют пользователей сети. Недавно они распространяли вредоносный файл, который маскировался под таблицу с названием Мобилизационный реестр. После открытия вирус загружался на устройство и воровал личные данные.