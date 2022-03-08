Компания Apple отрезала Россию от грядущей презентации своих устройств 8 марта. Тек, теперь фанаты компании из страны-агрессора не смогут понаблюдать за представлением новых смартфонов и других гаджетов.

Так, мероприятие Apple запланировано на 22.00 по Киеву — посмотреть его можно будет в YouTube, но не жителям России.

— Видео недоступно. Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране, — такое сообщение видят россияне на странице трансляции.

Apple ввела аналогичные ограничения и для своего сайта — там трансляция будет также недоступной для страны-агрессора.

Известно, что презентация состоится под лозунгом Пиковая производительность. Многочисленные слухи раскрыли список устройств, которые могут показать на мероприятии. Речь идет о новом бюджетнике iPhone SE 3 — его ценник будет от $300. Он получит новый мощный чипсет и поддержку сети 5G.

Также обещают показать и iPad Air 5 с двойной камерой и чипсетом Apple A15 Bionic. Предполагаемый ценник — от $600.

Следующие новинки — Mac mini, MacBook Pro c M2 и первый iMac на процессоре Apple.

Напомним, что Россия также осталась и без киберспорта — крупные корпорации отказались сотрудничать с РФ. Аналогично поступили и разработчики видеоигр, а также крупнейшие библиотеки Steam, GOG и Epic Games.