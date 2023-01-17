Компания Apple представила новый ноутбук MacBook Pro с новыми чипсетами M2 Pro и M2 Max. Ключевой особенностью презентации стали именно процессоры, которые намного мощнее своих предшественников.

Что касается новеньких MacBook Pro, то они отличаются процессорами. За счет обновленной начинки время автономной работы достигло 22 часов, и новинка способна поддерживать показ картинки на отдельном экране в формате 8K.

Дисплей самого ноутбука — Liquid Retina XDR, и модель Pro доступна с размерами 14 и 16 дюйма. Устройства также получило топовую фронтальную камеру для видеозвонков в качестве 1080p.

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Если говорить о процессорах в ноутбуке, то с M2 Pro можно выбрать на 10 и 12 ядер, а вот с M2 Max — только 12.

Характеристики самих чипсетов впечатляет — M2 Pro пропускная способность — 200 ГБ/сек и до 32 ГБ объединенной памяти. У M2 Max пропускная способность — 400 ГБ/сек, объем объединенной памяти — до 96 ГБ.

В продаже ноутбук появится уже через неделю — 24 января. Стоимость зависит от модификации — 14-дюймовый MacBook Pro с M2 Pro от $1 999, 16-дюймовый MacBook Pro с M2 Pro — от $2499.

Еще одна новинка, которую представила Apple — это Mac mini. Он также работает с двумя новыми чипсетами и способен показывать картинку в 8K-формате. Цена начинается от $599, а в продажу поступит 24 января.

Полная презентация Apple 17 января доступна на YouTube.