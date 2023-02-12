Apple хочет ограничить использование кабелей с Type-C для будущих iPhone 15. Если флагманы и получат новый разъем для зарядки, то только на условиях производителя.

Инсайдеры подтверждают, что зарядные кабели от Apple будут с чипом аутентификатора, который поможет ограничивать функциональность аксессуаров других производителей.

Чипы в гаджетах от Apple появились еще в 2012 году. Владельцы iPhone, купившие несертифицирванные кабели зарядки, при подключении к смартфонe могли видеть надпись Этот аксессуар не поддерживается на экране.

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Раньше это касалось только Lightning, но теперь очередь пришла и USB Type-C. Сейчас универсальный разъем используется в iPad, iPad mini iPad Air и iPad Pro, но он не имеет нового процессора. Это значит, что Apple продолжает дорабатывать технологию — клиенты будут вынуждены покупать только оригинальные комплектующие.

Вполне возможно, что таким образом Apple ограничит работу быстрой зарядки, или же скоростную передачу данных.

И пока Apple разрабатывают новинки, многие до сих пор гонятся за первыми смартфонами корпорации. К примеру, первый iPhone за $50 тыс. хотят продать на аукционе. Коробка от устройства даже не вскрывалась, что делает экземпляр очень ценным.